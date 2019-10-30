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Осужденные за убийство пенсионеров в Ростовской области обжалуют приговор в Верховном суде

Они получили от 15 до 17 лет колонии строго режима

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 октября. /ТАСС/. Три жителя Ростовской области, которые получили от 15 до 17 лет исправительной колонии строгого режима за убийство пожилых людей в Цимлянском районе и городе Шахты, а также за разбой, обжалуют приговор в Верховном суде. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

"Воспользовавшись процессуальным правом на обжалование, сторона защиты и потерпевшая подали на приговор апелляционные жалобы. Дело направлено в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали в прокуратуре, братья Алексей и Руслан Богданенко и Андрей Калмыков в декабре 2015 года в хуторе Лозном Цимлянского района Ростовской области совершили разбойное нападение на пожилых супругов. Оба пенсионера умерли на месте от полученных травм, а молодые люди похитили 19 тыс. рублей и скрылись с места происшествия. В 2018 году в городе Шахты братья Богданенко убили пожилую женщину и похитили у нее 15 тыс. рублей.

Теги
РоссияРостовская область
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