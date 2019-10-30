Воронежского чиновника подозревают в злоупотреблении полномочиями

ТАСС, 30 октября. Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области подозревается в злоупотреблении должностями полномочиями при проведении торгов и заключении государственных контрактов, возбуждено уголовное дело. Об этом в среду сообщается на официальном сайте следственного управления СК по Воронежской области.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных сотрудниками УФСБ России по Воронежской области, возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя департамента цифрового развития Воронежской области (до 29.12.2018 Департамент связи и массовых коммуникаций Воронежской области). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями")", - говорится в сообщении.

Подозреваемый до проведения конкурсных процедур искусственно определял начальную (максимальную) цену будущих государственных контрактов по завышенной стоимости. Данные о стоимости, сроках поставок он сообщал знакомому, который представлял три коммерческие компании. Это, по версии следователей, обеспечивало преимущество при проведении торгов. В итоге именно эти организации получали госконтракты. Таким образом было заключено пять государственных контрактов поставку информационно-телекоммуникационного оборудования, стоимость которых была завышена на общую сумму около 3,8 млн рублей, уточнили в СК по Воронежской области.

"Правительство Воронежской области готово оказывать содействие правоохранительным органам. Наша позиция в борьбе с нарушениями закона остается последовательной: если вина фигуранта уголовного дела будет доказана, он должен понести соответствующее наказание", - сообщили журналистам в правительстве региона.

По месту жительства и работы замруководителя департамента цифрового развития Воронежской области прошли обыски, изъяты документы. В пресс-службе регионального СК уточнили, что с подозреваемым проводятся следственные действия.