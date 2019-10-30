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Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом во Владимирской области

Авария произошла на 55-м км автодороги Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики

ВЛАДИМИР, 30 октября. /ТАСС/. Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием микроавтобуса "Газель" и двух легковых автомобилей во Владимирской области. Об этом ТАСС сообщили в среду в УМВД по Владимирской области.

"ДТП произошло около 16:00 мск на 55-м километре автодороги Колокша - Кольчугино - Александров - Верхние Дворики. По предварительной информации, столкнулись автомобили "Газель", Volkswagen и KIA. По состоянию на 17:25 мск сообщается о шести пострадавших, все совершеннолетние", - уточнили в полиции.

Сотрудники УМВД работают на месте происшествия, движение затруднено. 

Как уточнили ТАСС в Кольчугинской ЦРБ, двое пострадавших находятся в реанимации, четверо - в травматологическом отделении.

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РоссияВладимирская область
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