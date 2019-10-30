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Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

Авария произошла на 159-м км трассы М-9
Описание
© Артем Геодакян/ТАСС, архив

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 17:40 мск на 159-м км трассы М-9 "Балтия" столкнулись KIA и грузовой автомобиль, пять человек погибли", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ДТП также пострадал один человек.

На месте работают оперативные службы.

В новость были внесены изменения (18:09 время мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
Россия
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Причиной аварии на трассе М-9 в Подмосковье стало нарушение ПДД водителем легковой машины
В результате ДТП погибли пять человек
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