Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пять человек погибли в ДТП в Шаховском районе Подмосковья. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"Около 17:40 мск на 159-м км трассы М-9 "Балтия" столкнулись KIA и грузовой автомобиль, пять человек погибли", - сказали в главке.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в ДТП также пострадал один человек.

На месте работают оперативные службы.

В новость были внесены изменения (18:09 время мск) — добавлена информация после второго абзаца.