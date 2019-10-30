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В СК заявили, что участник акции 27 июля в Москве Новиков ударил полицейского по голове

По данным следователей, нападение подтверждается видеозаписями и показаниями свидетелей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Участник несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы Павел Новиков ударил полицейского по голове, сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ. По информации СК, нападение подтверждается видеозаписями и показаниями свидетелей.

"По данным следствия, 27 июля 32-летний Павел Новиков применил насилие в отношении сотрудника полиции, нанеся ему удары по голове. Противоправные действия задержанного подтверждаются показаниями свидетелей и видеозаписями с места событий", - сказали в СК.

На видео, распространенном Следственным комитетом, мужчина дважды ударяет полицейского по шлему предметом, похожим на бутылку. В ведомстве отметили, что следствие продолжает детальное исследование всех видео и других материалов, связанных с массовыми акциями в Москве.

Ранее пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила ТАСС, что Следственный комитет просит Басманный районный суд арестовать Новикова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа").

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. В ходе расследования были арестованы более 10 человек.

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Россия
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