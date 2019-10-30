И.о. главы отдела по борьбе с коррупцией в городе Ступино отправлен под домашний арест

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Бабушкинский суд поместил под домашний арест исполняющего обязанности начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции города Ступино Илью Дощина, давшего показания на своих коллег.

"По ходатайству следователя судом в отношении трех обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении одного - домашний арест", - сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, не назвав имен обвиняемых.

Источник ТАСС уточнил, что под домашний арест помещен Илья Дощин. Ранее по этому делу были арестованы трое других полицейских: замглавы ОМВД - начальник полиции подмосковного города Ступино Антон Антонов и двое оперуполномоченных - Артур Кучев и Олег Борщ. Как следует из материалов дела, озвученных в суде, Дощин дал показания на своих коллег.

По данным следствия, полицейские получили взятку в 500 тыс. рублей от гендиректора строительной фирмы за непроведение проверки финансово-хозяйственной деятельности и меры соблюдения миграционного законодательства работниками организации и общее покровительство. Они были задержаны 28 октября при получении денег.