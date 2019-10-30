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В Иркутской области ликвидировали открытое горение в цехе по переработке древесины

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по переработке древесины в Братске Иркутской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Объявлена ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства. По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар в цехе глубокой переработки древесины в Братске возник в 14:42 мск. На момент прибытия первых пожарных подразделений горели второй этаж и кровля цеха на площади 200 кв. м, но вскоре площадь пожара возросла в пять раз и составила 1000 кв. м.

Теги
РоссияИркутская область
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