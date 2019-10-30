СК подтвердил гибель троих малолетних детей при пожаре в жилом доме в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Тела трех малолетних детей и двух пожилых людей обнаружены после окончания разбора завалов в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области в деревне Васкелово в садоводстве "Полиграфмаш", где в среду произошел пожар. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Ленинградской области.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что среди пятерых погибших при пожаре есть маленькие дети.

"После тушения пожара в частном жилом доме, расположенном в поселке Васкелово Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тела погибших: троих детей в возрасте двух, пяти и восьми лет, 58-летнего мужчины и 85-летней женщины", - сказано в распространенном управлением сообщении.

В СК добавили, что возбуждено дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам"). По информации управления, погибшие - члены одной семьи. Следователи продолжают работу на месте ЧП. Условия, способствовавшие совершению преступления, пока не установлены. Назначен комплекс экспертиз.

По данным МЧС, сообщение о пожаре поступило в среду рано утром. Горел дом на площади 30 кв. м. В 07:21 мск пожар был ликвидирован.