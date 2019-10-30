В Липецке арестовали жителя, напавшего на семью 15-летней подруги

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Житель Липецкой области, напавший по просьбе своей 15-летней возлюбленной на ее отца и мачеху, которая в результате умерла, арестован на время следствия. Об этом ТАСС в среду сообщила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по региону Юлия Кузнецова.

Основным мотивом, по версии следствия, стало то, что 15-летняя девушка хотела проживать вместе с молодым человеком. Однако отец был против такого союза, уточнила Кузнецова.

"В отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде ареста на время проведения следственных действий. Девушке продлен срок задержания", - сказала Кузнецова.

Ночью 28 октября 22-летний молодой человек по просьбе девушки через окно залез в дом в поселке Солидарность Липецкой области, где она проживала с отцом и мачехой. Сначала нанес несколько смертельных ударов в грудь женщины, но, испугавшись, убежал. Затем на улице ранил отца. После происшествия нападавший и его девушка убежали, выбросив по дороге орудие убийства. Потерпевший сам вызвал скорую помощь.

Следственное управление СК по Липецкой области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух лиц"). Проводится несколько судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрические, для установления вменяемости молодых людей.