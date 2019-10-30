Пожар на полигоне ТБО под Курском локализовали

КУРСК, 30 октября. /ТАСС/. Пожар на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО), произошедший в городе Рыльске Курской области 19 октября, локализовали, сообщили журналистам в среду в пресс-службе администрации региона. Ликвидировать тление на отдельных участках полигона планируется в течение недели.

Мусор на полигоне ТБО в Курской области загорелся вечером 19 октября. С 20 октября на месте тушения организован круглосуточный мониторинг.

"Пожар на полигоне твердых бытовых отходов в Рыльске локализован. На сегодняшний день открытых очагов горения нет, но есть тлеющие сегменты", - сказали в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в администрации региона, пожар на полигоне ТБО локализован на площади 75 кв. м.

Полностью ликвидировать тление мусора, которое продолжается на отдельных участках полигона, планируется до 4 ноября. Для ускорения процесса, по поручению главы областного комитета экологии Константина Полякова, администрация Рыльска и компания, эксплуатирующая полигон, увеличат объемы завозимого грунта, который необходим для ликвидации очагов тления.