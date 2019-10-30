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Fox: в Калифорнии пожары угрожают президентской библиотеке Рейгана

Возле учреждения находятся пожарные и сотрудники полиции

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Библиотека и музей, которые названы в честь 40-го президента США Рональда Рейгана, оказались под угрозой из-за природных пожаров в южной части штата Калифорния. Об этом сообщил в среду телеканал Fox News.

Как он отмечает, огонь распространяется в направлении данного учреждения. Рядом с библиотекой находятся пожарные и сотрудники полиции.

Ранее служба пожарной охраны округа Вентура предписала эвакуироваться жителям ряда районов. Это относится и к территории, на которой находится библиотека. В настоящее время она не работает из-за пожаров.

Телеканал привел слова директора учреждения Джон Хьюбиша. Как он отметил, огонь "окружает библиотеку", ранее ей никогда не угрожала такая опасность. Официальные представители учреждения сообщили журналистам, что из него в целях безопасности вынесли часть архивных материалов.

Рейган был похоронен на территории библиотеки в 2004 году. Традиция создания именных президентских библиотек зародилась в США при Франклине Делано Рузвельте, который в 1939 году объявил, что передаст свои бумаги федеральному правительству США, и выделил в собственном поместье землю под библиотечно-музейный комплекс. В 1955 году Конгресс США принял закон о президентских библиотеках. В этих учреждениях, сооружаемых на частные пожертвования, но затем передаваемых государству, как правило хранят архивы хозяев Белого дома после их ухода с поста главы администрации США.

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