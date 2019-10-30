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Reuters: в центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества

По данным агентства, один человек госпитализирован

ТАСС, 30 октября. Утечка неизвестного токсичного вещества произошла в среду в центре Лондона, один человек госпитализирован. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую полицию и медицинские службы.

По их данным, утечка неназванного химического вещества произошла в торговом помещении на одной из центральных улиц города, где расположено множество магазинов, включая универмаг Harrods. Как сообщили представители правоохранительных органов, инцидент не имеет отношения к терроризму.

Место происшествия было оцеплено полицией. Как отмечает Reuters, впоследствии оцепление было снято, однако на месте продолжают находиться сотрудники правопорядка.

Теги
Великобритания
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