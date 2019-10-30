Упавший на рельсы на станции московского метро "Маяковская" пассажир выжил

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пассажир, упавший на жесткий путь под прибывающий поезд на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена, выжил. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

"Около 19:55 на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена с платформы под прибывший электропоезд упал молодой человек. Приняты меры для извлечения пассажира, провалившегося между вагонами состава. Мужчина передан медикам", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что причины произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в Москве на станции метро "Маяковская" пассажир упал на рельсы. Движение в связи с его извлечением было некоторое время затруднено. В настоящее время движение поездов введено в график.