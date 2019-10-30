Директор института ФИАН заявил, что правоохранители подозревают его в контрабанде оптики

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский заявил, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. Об этом он сообщил журналистам.

"На выходе из подъезда меня задержала группа людей в масках с автоматами и отвезла в институт на арендованные территории. В течение шести часов сотрудники полиции вели со мной беседу без предъявления документов. Мне объяснили причину задержания, как проблему с фирмами, которые арендуют помещения в институте. В течение этого времени шла нормальная работа, как и с другими проверяющими органами. Но после обыска в институте сотрудники полиции настояли на обыске в моей квартире", - рассказал он. По словам Колачевского, он не понял, зачем нужен этот обыск, однако подчинился требованиям правоохранителей.

"Сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска. Я, как директор, отреагировал спокойно. Если возникает небольшое подозрение, то в частную жизнь директора приходит крупная силовая структура. В данном случае это Главное управление по экономической безопасности (ГУБиПК МВД - прим ТАСС)", - сказал он.

По словам Колачевского, в данной ситуации его беспокоит имидж ФИАН как научной организации. "В результате мы получаем отрицательный имидж. Меня как руководителя это возмущает. Не стоит "кошмарить" государственные учреждения. Хватает задач, связанных с реформой науки и бюджета. Процедура передачи в аренду оставляет желать лучшего. Любой арендодатель потенциально обеспечивает рабочие места людям. Выход технологий на малый и средний бизнес сворачивается. Люди закрывают свои компании", - сказал Колачевский. Он отметил, что пока не знает, как будут развиваться дальнейшие события. "С сотрудниками полиции мы сейчас поедем в институт, чтобы продолжить допросы", - заключил он.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев сообщил журналистам, что происходящее вокруг ФИАН не связано с научной деятельностью института. "Физический институт - это ведущая научная организация в области физики в нашей стране. Институт работает на самом высоком уровне под руководством директора члена-корреспондента РАН Николая Колачевского. То, что сегодня происходит, совершенно точно не связано с научной деятельностью этого института. Как мы представляем, это вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, к которой РАН не имеет отношения", - сказал Сергеев.

Он отметил, что в силу этого РАН не может "прокомментировать вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, и то, что институту инкриминируется". "Но с точки зрения научной, могу сказать, что это наш флагманский институт. Николай Колачевский в последние годы эффективно работает как директор ФИАН", - добавил он.

В новость были внесены изменения (21:17 мск 30 октября) - добавлен комментарий президента РАН