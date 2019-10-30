Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Защита Буркова опротестует решение Минюста Израиля по его экстрадиции в США

Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях
Министр юстиции Израиля Амир Охана EPA-EFE/ABIR SULTAN
Описание
Министр юстиции Израиля Амир Охана
© EPA-EFE/ABIR SULTAN

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Защита Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году по запросу американских властей, опротестует в Высшем суде справедливости Израиля решение министра юстиции еврейского государства Амира Оханы о его выдаче в США, сообщил в среду ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Защита будет опротестовывать решение министра юстиции в Высшем суде справедливости Израиля. Сегодняшнее (30 октября - прим. ТАСС) решение министра неправильное. Мы будем его обжаловать", - сказал Ирони. "Какие-либо шансы оценивать рано", - ответил он на вопрос о том, возможно ли предотвратить экстрадицию.

Ранее в среду, как сообщила газета The Jerusalem Post, министр юстиции Израиля подписал ордер на выдачу в США россиянина Буркова.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.

Вопрос об экстрадиции Буркова рассматривался Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Российские дипломаты в Израиле ходатайствовали о выдаче Буркова в РФ.

В новость были внесены изменения (21:59 мск) - добавлены подробности.

Теги
СШАРоссияИзраиль
Реклама на ТАСС
СК завершил следствие по делу участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Как сообщила адвокат Татьяна Молоканова, дело ее подзащитного состоит лишь из одного тома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС