Защита Буркова опротестует решение Минюста Израиля по его экстрадиции в США

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Защита Алексея Буркова, задержанного в Израиле в 2015 году по запросу американских властей, опротестует в Высшем суде справедливости Израиля решение министра юстиции еврейского государства Амира Оханы о его выдаче в США, сообщил в среду ТАСС адвокат россиянина Михаил Ирони.

"Защита будет опротестовывать решение министра юстиции в Высшем суде справедливости Израиля. Сегодняшнее (30 октября - прим. ТАСС) решение министра неправильное. Мы будем его обжаловать", - сказал Ирони. "Какие-либо шансы оценивать рано", - ответил он на вопрос о том, возможно ли предотвратить экстрадицию.

Ранее в среду, как сообщила газета The Jerusalem Post, министр юстиции Израиля подписал ордер на выдачу в США россиянина Буркова.

Бурков был задержан 13 декабря 2015 года по запросу США во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля. Американские власти настаивают на его экстрадиции в связи с якобы имеющимися обвинениями в киберпреступлениях.

Вопрос об экстрадиции Буркова рассматривался Окружным судом Иерусалима в закрытом режиме. Российские дипломаты в Израиле ходатайствовали о выдаче Буркова в РФ.

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