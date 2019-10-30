СК завершил следствие по делу участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Следственный комитет объявил об окончании следственных действий по уголовному делу в отношении Павла Новикова, арестованного в среду по обвинению в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Татьяна Молоканова.

"Нас сегодня после ареста Павла Новикова следователь уведомил об окончании следственных действий, ознакомление с делом - завтра", - сказала защитник, отметив, что в уголовном деле всего один том.