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В Петербурге обвиняемый в хищениях глава компании "Норманн" обжаловал арест

По данным следствия, Владимир Смирнов заключил с участниками долевого строительства договоры на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей, из которых на строительство было затрачено только 80 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Руководитель одной из крупнейших строительных компаний Петербурга и Ленинградской области ООО "Норманн" Владимир Смирнов, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, подал жалобу на решение Выборгского райсуда города о его аресте. Об этом сообщается в картотеке суда.

"Обжалование в вышестоящий суд: заявители - Дегтярев В. Т. [адвокат], Смирнов В. И.", - говорится в картотеке.

В конце июля Выборгский районный суд на два месяца отправил в СИЗО Смирнова. Позднее сроки данной меры пресечения были продлены судом по ходатайству следствия. На это решение Смирнов и его защитник подали жалобу.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Петербурга сообщали, что, по версии следствия, не позднее июля 2014 года Смирнов вместе с руководителями компании НОА "ИСТ "Норманн" разработал план по хищению денег дольщиков ЖК "На Заречной" в петербургском поселке Парголово. Смирнов нашел 774 участника долевого строительства, введя их в заблуждение относительно целей использования привлекаемых средств, заключил с ними договоры на общую сумму почти в 1,5 млрд рублей, из которых на строительство было затрачено только 80 млн рублей.

В среду, 30 октября, Арбитражный суд в Санкт-Петербурге ввел процедуру банкротства в отношении "Норманн ЛО", сорвавшей сроки строительства ряда жилых комплексов в Ленинградской области дочерней структуры компании "Норманн". В региональном Госстройнадзоре пояснили ТАСС, что, вынося новое решение о введении процедуры банкротства, суд принял во внимание факт того, что бенефициар головной компании находится в СИЗО. Там также отметили, что "объекты компании не строятся и банкротство - это путь, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки". Ранее в отношении других дочерних структур "Норманна" - "Инвестиционно-строительной группы "Норманн" и "Норманн-Центр" - также ввели процедуры банкротства.

 

О компании

 

В Петербурге у "Норманна" три объекта: ЖК "Ижора Парк", который по плану достраивается компанией E3 Group (сдача намечается в сентябре этого года), а также комплексы "На Заречной" и "Три апельсина". По последним двум объектам ведутся поиски инвестора для достройки.

В Ленинградской области ГК "Норманн" приостановила возведение ЖК "Десяткино" и "Десяткино 2.0", ЖК "Яркий", ЖК "Морошкино". Все комплексы возводились во Всеволожском районе области. Всего у компании "Норманн" в Санкт-Петербурге и Ленинградской области порядка 6 тыс. дольщиков.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 19 июля этого года признал ООО "Норманн" банкротом. Также деятельность ООО "Норманн ЛО" (является одним из юрлиц ООО "Норманн"), связанная с привлечением средств дольщиков, была приостановлена на 12 месяцев.

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