Источник: задержан замглавы второго отдела управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 октября. /ТАСС/. Следователи Ленинградской области задержали замначальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова. Эту информацию ТАСС подтвердил источник в следственных органах.

"Он задержан. Работали сотрудники областного [управления Следственного] комитета", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, задержание, а также оперативно-следственные мероприятия, которые предшествовали задержанию, связаны с уголовным делом о получении взятки. На данный момент ТАСС не располагает официальным комментарием Следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

Второй отдел регионального управления ГИБДД курирует работу дорожно-патрульной службы региона. Ранее Александров занимал должность командира специализированной роты оперативного реагирования, которая была расформирована весной текущего года. По данным региональных СМИ, несколько месяцев назад был арестован его бывший подчиненный майор Николай Андреев также в рамках расследования дела о взятке.