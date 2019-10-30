Директор ФИАН заявил, что правоохранители подозревают его в контрабанде оптики

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Директора Физического института имени Лебедева (ФИАН) РАН Николай Колачевский заявил, что его подозревают в контрабанде оптических элементов. Об этом он сообщил журналистам в среду.

"На выходе из подъезда меня задержала группа людей в масках с автоматами и отвезла в институт на арендованные территории. В течение шести часов сотрудники полиции вели со мной беседу без предъявления документов. Мне объяснили причину задержания как проблему с фирмами, которые арендуют помещения в институте. В течение этого времени шла нормальная работа, как и с другими проверяющими органами. Но после обыска в институте сотрудники полиции настояли на обыске в моей квартире", - рассказал он. По словам Колачевского, он не понял, зачем нужен этот обыск, однако подчинился требованиям правоохранителей.

"Сотрудники предъявили ордер на обыск, где было написано, что меня подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов, что отмечено в протоколе обыска. Если возникает небольшое подозрение, то в частную жизнь директора приходит крупная силовая структура. В данном случае это Главное управление по экономической безопасности (ГУБиПК МВД - прим. ТАСС)", - сказал он.

ТАСС на данный момент не располагает комментарием силового ведомства.

Президент РАН Александр Сергеев в свою очередь сообщил журналистам, что происходящее вокруг ФИАН не связано с научной деятельностью института. "То, что сегодня происходит, совершенно точно не связано с научной деятельностью этого института. Как мы представляем, это вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, к которой РАН не имеет отношения", - сказал Сергеев.

Он отметил, что в силу этого РАН не может "прокомментировать вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, и то, что институту инкриминируется". "Но с точки зрения научной могу сказать, что это наш флагманский институт. Николай Колачевский в последние годы эффективно работает как директор ФИАН", - добавил он.