Sky: ракетный снаряд упал в "зеленой зоне" Багдада рядом с посольством США

КАИР, 30 октября. /ТАСС/. Один иракский военнослужащий погиб и двое получили ранения в результате обстрела "зеленой зоны" Багдада. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на представителей силовых структур иракской столицы.

По поступающей информации, два минометных снаряда разоврались на блокпосту неподалеку от посольства США, расположенного в этом наиболее тщательно охраняемом районе Багдада. Вслед за атакой сработали сирены воздушной тревоги.

Этот квартал в центре Багдада на западном берегу реки Тигр, занимающий площадь в 10 кв м, появился после свержения режима Саддама Хусейна в 2003 году и официально назывался "международная зона". Однако в СМИ прижилось название "зеленая зона", в том числе потому, что это место считалось едва ли не самым безопасным во всем Ираке, который в те годы погружался в затяжной внутренний конфликт. На ее территории расположены госучреждения, дома и виллы чиновников, органы власти, включая парламент страны. Там же находятся многие посольства, в том числе США и Великобритании, а также представительства зарубежных компаний.

В декабре прошлого года власти впервые за 15 лет частично разрешили доступ туда простых граждан и транспорта. О полном открытии "зеленой зоны" премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди объявил 3 июня в преддверии первого дня Ид аль-Фитр (праздника разговения), знаменующего окончание Рамадана.