СМИ: суд в Марокко подтвердил смертный приговор убийцам туристок из Скандинавии

РАБАТ, 31 октября. /ТАСС/. Суд пригорода марокканской столицы Сале в среду подтвердил вынесенный в июле смертный приговор убийцам туристок из Скандинавии. Об этом сообщает информационное агентство Maghreb Arabe Press . Жестокое убийство туристок из Дании и Норвегии было совершено на юге Марокко в ночь с 16 на 17 декабря 2018 года.

Смертный приговор подтвержден 25-летнему уличному торговцу Абдессамаду Эжжуду, а также двоим его сообщникам, исповедующим радикализм - 27-летнему Юнесу Уазияду и 33-летнему Рашиду Афати. Еще одному обвиняемому - Юнесу Хайяли - в среду суд в Сале ужесточил приговор - с пожизненного заключения на смертную казнь.

Следствие доказало их вину в "создании банды с целью подготовки и совершения террористических актов, посягательстве на жизнь с заранее обдуманным намерением, а также владении огнестрельным оружием и в попытке изготовления взрывчатки в рамках коллективного плана, нацеленного на нанесение серьезного ущерба общественному порядку".

Еще 20 других обвиняемых получили длительные тюремные сроки - от 5 до 30 лет. По мнению следствия, почти все оказавшиеся на скамье подсудимых по делу об убийстве туристок являются сторонниками группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Шокирующее убийство

Тела 24-летней датчанки Луизы Вестерагер Есперсен и 28-летней норвежки Марен Уэланн были обнаружены 17 декабря в горном районе Шамхаруш на юге страны, в 10 км от населенного пункта Имлиль (провинция Эль-Хауз) на пути к горе Тубкаль, которая пользуется популярностью у иностранцев. Девушек зарезали, а затем обезглавили.

Убийство взывало шок и волну возмущения в марокканском обществе. В конце декабря в разных городах королевства прошли митинги, участники которых осудили терроризм и выразили скорбь в связи с ужасным преступлением. Вскоре после обнаружения тел туристок марокканские силовики арестовали более 20 человек.