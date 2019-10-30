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Источник: первый замглавы Минздрава Крыма попал в ДТП в Подмосковье

По данным источника в правоохранительных органах, в результате аварии погиб директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра, еще двое человек пострадали

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Первый заместитель главы Министерства здравоохранения Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Московской области на своем автомобиле. Как сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах, в результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали.

"29 октября на трассе М-11 [первый] замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко не справился с управлением на своем автомобиле и врезался в отбойник. В результате происшествия один человек погиб, еще двое пострадали, среди которых сам чиновник", - сказал собеседник агентства.

По словам источник, среди пострадавших также оказался начальник управления стратегического развития Минздрава по Республике Крым Илья Турчиненко, а погиб в результате ДТП директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра Иван Сагайдак. В настоящее время по факту ДТП возбуждено уголовное дело, обстоятельства происшествия устанавливаются.

ТАСС не располагает официальным подтверждением данной информации со стороны правоохранительных органов.

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