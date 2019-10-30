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Уголовное дело заведено из-за смерти младенца при перелете с Камчатки в Хабаровск

В Хабаровске ребенку должны были сделать операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии

ТАСС, 31 октября. Следователи возбудили уголовное дело по поводу смерти трехмесячного младенца на борту самолета при перелете с Камчатки в Хабаровск. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении. Изъята медицинская документация, имеющая значение для расследования дела. Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

По информации правительства Камчатского края, Минздрав региона взял ситуацию на контроль. Проводится служебная проверка.

9 октября этого года на борту самолета, следовавшего по направлению Петропавловск-Камчатский - Хабаровск, в сопровождении медицинских работников умер трехмесячный ребенок. В Хабаровске ему должны были провести операцию в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии, предположительно, из-за врожденного порока сердца.

Теги
РоссияХабаровский край
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