Суд продлил арест заммэра Якутска, обвиняемого в получении 114 млн рублей взятки

ТАСС, 31 октября. Якутский городской суд продлил до 5 февраля 2020 года срок содержания под стражей заместителя главы города Василия Гоголева, обвиняемого в получении 114 млн рублей взятки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).
В начале июня Гоголеву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, его предполагаемые сообщники Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в посредничестве в совершении преступления.
"Суд поддержал ходатайство следователя и продлил срок содержания Гоголева и Карамзина под стражей до 5 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе.
По данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1491 кв. м в этом доме за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве. Следователи считают, что взятку Гоголев получил через Карамзина и Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы "Утум-Инвест", владельцем которой он был до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.
Поддержка мэра
Мэр Якутска Сардана Авксентьева в среду заявила, что направит в городской суд поручительство для перевода Гоголева под домашний арест.
"Я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения, предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. <...> Я поняла ее, как мать, и не смогла ей отказать", - написала Авксентьева на своей странице в Instagram.
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Сегодня я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. Отец семьи после инфаркта, маленькая дочь Василия Васильевича страдает без отца. От семьи многие отвернулись и им не на кого больше рассчитывать. Я поняла ее как мать и не смогла ей отказать. И несмотря на то, что кто-то меня осудит я приняла решение действовать так, как подсказывает мне сердце. Вполне вероятно, мое поручительство будет отклонено, но я должна это сделать. Василий Васильевич находится в следственном изоляторе уже почти 5 месяцев. Он не представляет общественной опасности, ручаюсь, что он не нарушит условия содержания под домашним арестом, не будет влиять на свидетелей или совершать еще что-либо противоправное. А что касается непосредственно предъявляемых Василию Гоголеву обвинений, то я уверена, что следствие разберется во всем объективно и суд вынесет справедливый вердикт. Виновен – накажут, не виновен – оправдают. Я не хочу проводить прямые параллели между уголовными делами прошлого века когда по надуманным обвинениям, наветам были репрессированы, посажены в тюрьмы, казнены, но в последствии реабилитированы сотни тысяч наших сограждан, достойных людей своего времени – и уголовным делом, возбужденным в отношении Гоголева и Карамзина. Однако, по странному стечению обстоятельств, сегодня в России День памяти жертв политических репрессий.
Мэр заявила, что, несмотря на возможное осуждение, она "приняла решение действовать так, как подсказывает сердце". "Вполне вероятно, мое поручительство будет отклонено, но я должна это сделать", - подчеркнула она.
Глава города напомнила, что Гоголев находится в следственном изоляторе почти пять месяцев. При этом, по ее мнению, он не представляет общественной опасности и не будет влиять на свидетелей.