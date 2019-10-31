Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд продлил арест заммэра Якутска, обвиняемого в получении 114 млн рублей взятки

Василий Гоголев пробудет под стражей до 5 февраля 2020 года

ТАСС, 31 октября. Якутский городской суд продлил до 5 февраля 2020 года срок содержания под стражей заместителя главы города Василия Гоголева, обвиняемого в получении 114 млн рублей взятки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

В начале июня Гоголеву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, его предполагаемые сообщники Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в посредничестве в совершении преступления.

"Суд поддержал ходатайство следователя и продлил срок содержания Гоголева и Карамзина под стражей до 5 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1491 кв. м в этом доме за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве. Следователи считают, что взятку Гоголев получил через Карамзина и Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы "Утум-Инвест", владельцем которой он был до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.

Поддержка мэра

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в среду заявила, что направит в городской суд поручительство для перевода Гоголева под домашний арест.

"Я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения, предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. <...> Я поняла ее, как мать, и не смогла ей отказать", - написала Авксентьева на своей странице в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Сегодня я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. Отец семьи после инфаркта, маленькая дочь Василия Васильевича страдает без отца. От семьи многие отвернулись и им не на кого больше рассчитывать. Я поняла ее как мать и не смогла ей отказать. И несмотря на то, что кто-то меня осудит я приняла решение действовать так, как подсказывает мне сердце. Вполне вероятно, мое поручительство будет отклонено, но я должна это сделать. Василий Васильевич находится в следственном изоляторе уже почти 5 месяцев. Он не представляет общественной опасности, ручаюсь, что он не нарушит условия содержания под домашним арестом, не будет влиять на свидетелей или совершать еще что-либо противоправное. А что касается непосредственно предъявляемых Василию Гоголеву обвинений, то я уверена, что следствие разберется во всем объективно и суд вынесет справедливый вердикт. Виновен – накажут, не виновен – оправдают. Я не хочу проводить прямые параллели между уголовными делами прошлого века когда по надуманным обвинениям, наветам были репрессированы, посажены в тюрьмы, казнены, но в последствии реабилитированы сотни тысяч наших сограждан, достойных людей своего времени – и уголовным делом, возбужденным в отношении Гоголева и Карамзина. Однако, по странному стечению обстоятельств, сегодня в России День памяти жертв политических репрессий.

Публикация от Сардана Авксентьева (@sardanaavksentieva)

Мэр заявила, что, несмотря на возможное осуждение, она "приняла решение действовать так, как подсказывает сердце". "Вполне вероятно, мое поручительство будет отклонено, но я должна это сделать", - подчеркнула она.

Глава города напомнила, что Гоголев находится в следственном изоляторе почти пять месяцев. При этом, по ее мнению, он не представляет общественной опасности и не будет влиять на свидетелей.

Теги
РоссияЯкутия
Реклама на ТАСС
Двухэтажное административное здание загорелось в селе в Бурятии
Возгорание локализовано на площади 1050 кв. м
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС