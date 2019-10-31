Суд продлил арест заммэра Якутска, обвиняемого в получении 114 млн рублей взятки

ТАСС, 31 октября. Якутский городской суд продлил до 5 февраля 2020 года срок содержания под стражей заместителя главы города Василия Гоголева, обвиняемого в получении 114 млн рублей взятки. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

В начале июня Гоголеву было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере, его предполагаемые сообщники Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в посредничестве в совершении преступления.

"Суд поддержал ходатайство следователя и продлил срок содержания Гоголева и Карамзина под стражей до 5 февраля 2020 года", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, курировавший капитальное строительство в Якутске вице-мэр получил от компании "Строй-Академия", строящей многоквартирный дом, взятку в виде прав на 1491 кв. м в этом доме за выдачу разрешений на увеличение этажности здания и отклонение от предельных параметров при строительстве. Следователи считают, что взятку Гоголев получил через Карамзина и Самсонову в пользу учрежденной им стройфирмы "Утум-Инвест", владельцем которой он был до назначения вице-мэром в сентябре 2018 года.

Поддержка мэра

Мэр Якутска Сардана Авксентьева в среду заявила, что направит в городской суд поручительство для перевода Гоголева под домашний арест.

"Я внесу в Якутский городской суд поручительство о переводе под домашний арест Василия Васильевича Гоголева. Многие отговаривали меня от этого поступка, учитывая тяжесть обвинения, предъявленного Василию Гоголеву, говорили о неких моих репутационных потерях. Но ко мне обратилась мама Василия Васильевича, мы с ней познакомились в связи с этими событиями. Она рассказала мне о своей семье, о своем сыне. <...> Я поняла ее, как мать, и не смогла ей отказать", - написала Авксентьева на своей странице в Instagram.