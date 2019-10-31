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Двухэтажное административное здание загорелось в селе в Бурятии

Возгорание локализовано на площади 1050 кв. м

УЛАН-УДЭ, 31 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в административном здании в селе Нижния Саянтуй Бурятии, пострадавших нет. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.

"В 05:23 (00:23) поступила информация о пожаре в административном здании с мансардным этажом в поселке Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. На момент прибытия первого подразделения горел мансардный этаж и котельная. На данный момент пожар локализован на площади 1050 кв. м. Пострадавших и погибших нет", - сообщили в ведомстве, уточнив, что на момент пожара в здании никого не было.

К тушению привлечено 38 человек и 11 единиц техники. На месте работает дознаватель МЧС России, устанавливается причина пожара.

Теги
РоссияБурятия
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