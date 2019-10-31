В Подмосковье задержан мужчина с арсеналом огнестрельного оружия и 5 кг марихуаны

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича, у которого в ходе обысков был найден арсенал огнестрельного оружия с боеприпасами, 5 кг марихуаны и 300 граммов галлюциногенных грибов. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был задержан 49-летний москвич. При проведении обысков в квартире подозреваемого на проспекте Вернадского, а также по месту его фактического проживания в Московской области обнаружены четыре предмета, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, два травматических пистолета "Оса", а также около 1000 патронов различного калибра, которые направлены на экспертизу", - сказала она.

По словам Волк, у подозреваемого также было изъято около 5 кг марихуаны, около 300 граммов псилоцибиновых грибов, а также семена, споры и оборудование для культивирования наркосодержащих растений.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"), ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Суд избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу.