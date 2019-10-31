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Самолет ВВО привлечен для поиска пропавших у берегов Приморья рыбаков

Всего обследовано 376 км береговой линии

ВЛАДИВОСТОК, 31 октября. /ТАСС/. Спасатели в Приморском крае привлекли для поиска пропавших 27 октября в море четырех рыбаков авиацию Восточного военного округа (ВВО), сообщила журналистам в четверг пресс-служба регионального управления МЧС России.

"Приморские спасатели продолжают мероприятия по поиску рыбаков. Привлечены дополнительные силы взаимодействующих ведомств. <…> Авиация 11 армии противовоздушной обороны и военно-воздушных сил осуществляла попутный поиск силами одного самолета", - говорится в сообщении.

На настоящий момент обследовано 376 км береговой линии и 7,6 тыс. кв. км морской акватории. В поисковой операции принимал участие борт МЧС - Ми-8 с группой спасателей, но также безрезультатно. Попутным судам в приморской акватории дается оповещение о пропавшем катере. Информация о пропаже четырех рыбаков, отправившихся на промысел на моторной резиновой лодке в Ольгинском районе, поступила 27 октября.

Теги
РоссияПриморский край
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