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Reuters: не менее 10 человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

Пострадали 15 человек

ТАСС, 31 октября. По меньшей мере 10 человек погибли, еще 15 пострадали в результате пожара в пассажирском поезде в Пакистане. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на местное телевидение.

"Смерть 10 человек удалось подтвердить, однако есть опасения, что это число будет расти", - сказал журналистам глава местных спасательных служб.

По данным агентства, пожар произошел, когда поезд следовал в южной части провинции Пенджаб. В результате возгорания, причиной которого стал взрыв газового баллона, были уничтожены три вагона поезда.

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Пакистан
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