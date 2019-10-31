В Москве при пожаре в реконструируемом здании спасены более 30 человек

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло в одном из помещений реконструируемого здания на северо-востоке Москвы, спасены более 30 человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"31 октября в 06:53 мск в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Ботаническая, дом 41, корпус 7, где происходило возгорание в одном из помещений реконструируемого здания на площади 20 кв. метров. Оперативно прибывшие пожарно-спасательные подразделения приступили к спасению людей и тушению пожара. Был спасен 31 человек", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что в 07:35 мск пожар был локализован, а в 07:41 мск - потушен. Сведений о пострадавших не поступало.

По данным источника ТАСС в экстренных службах, происходило возгорание мебели и личных вещей. В настоящее время сохраняется плотное задымление.