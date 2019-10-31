На АЗС в Москве неизвестные избили безработного и украли у него более 1 млн рублей

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Четверо неизвестных в балаклавах избили безработного мужчину на АЗС на юго-западе Москвы и похитили у него рюкзак с более чем 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В среду в службу "02" от граждан поступило сообщение об огнестрельном ранении на АЗС, расположенной по адресу: Москва, улица Обручева, дом 42а. "Прибывшие на место полицейские установили, что по адресу четверо неизвестных в балаклавах, следуя на автомобиле Nissan Murano, перекрыли путь проезда машине, под управлением ее владельца, неработающего мужчины", - сказали в полиции.

По данным главка, подойдя к водителю, неизвестные выстрелили в воздух из неустановленного травматического пистолета, разбили стекла дверей автомобиля, избили мужчину, похитили у него рюкзак, в котором находились свыше 1 млн рублей, и скрылись.

Как отметили в пресс-службе, для розыска и задержания машины с неизвестными был введен план "Перехват". В результате указанный автомобиль был обнаружен брошенным. Пострадавший был госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере).