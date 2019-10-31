Неизвестный похитил более 3,5 млн рублей из двух офисов на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестный похитил более 3,5 млн рублей из двух офисов, расположенных на территории предприятия на северо-востоке Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Преступление было совершено по адресу: Анненский проезд, 1, строение 20. Неизвестный отжал пластиковое окно на втором этаже пятиэтажного офисного здания, проник внутрь, где, вскрыв дверь офиса № 4, взломал сейф, из которого украл 180 тыс. рублей, после чего вскрыл дверь офиса № 7, где также взломал сейф, из которого похитил 3 млн. 500 рублей. Общий материальный ущерб составил около 3 млн 680 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст.158 УК РФ (кража в особо крупном размере").