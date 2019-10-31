Врио главы Волжского управления Ространснадзора поймали на взятке

АСТРАХАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении врио начальника Волжского управления Ространснадзора, подозреваемого в получении взятки в 15 тыс. рублей в Астрахани. Об этом в четверг журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"На основании материалов, предоставленных из регионального УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении врио начальника Волжского управления Ространснадзора, по части 3 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Подозреваемый был задержан непосредственно при передаче денег", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, днем 17 октября 2019 года врио начальника Волжского управления Ространснадзора в своем служебном кабинете получил взятку - 15 тыс. рублей за беспрепятственное прохождение комиссии по проведению аттестации ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения на право заниматься соответствующей деятельностью по Астраханской области.