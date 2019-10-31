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В Москве посетителя фитнес-клуба на Рублевском шоссе обокрали более чем на 1 млн рублей

Злоумышленники похитили из шкафчика мужчины часы и деньги

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестные украли у мужчины из шкафчика в фитнес-клубе на Рублевском шоссе вещи, часы и деньги на сумму более 1 млн рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в ГУ МВД России по Москве.

"В службу "02" поступило сообщение от управляющего о краже по адресу: Москва, Рублевское шоссе, дом 10. Прибывшие на место полицейские установили, что в фитнес-клубе по указанному адресу неизвестный путем свободного доступа совершил кражу из шкафа посетителя клуба куртки, брюк, наручных часов, денежных средств в сумме 12 тыс. долларов и 150 тыс. рублей. Материальный ущерб составил около 1 млн 185 тыс. рублей", - сказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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