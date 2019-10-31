Два человека погибли и шесть пострадали в ДТП в Омской области

ТАСС, 31 октября. Два человека погибли, еще шесть пострадали при столкновении двух машин в Омской области в четверг. Об этом сообщается на сайте ГИБДД по региону.

"Сегодня около 10:15 (07:15 мск) в дежурную часть ОМВД России по Азовскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге Бакбасар - Азово - Шербакуль. Водитель автомобиля Mitsubishi, а также его пассажир - женщина скончались на месте происшествия. Три пассажира автомобиля Mitsubishi, водитель автомобиля Nissan и его два пассажира доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi следовал со стороны Омска в направлении Азово. В районе 40 км он выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Nissan под управлением женщины.

По словам министра здравоохранения региона Дмитрия Вьюшкова, состояние пострадавших оценивается как тяжелое, но стабильное.

"В ДТП восемь пострадавших, двое скончались на месте, остальные в тяжелом состоянии доставлены в Азовскую центральную районную больницу, из них двое подростков. По состоянию на 16:00 (13:00 мск) состояние у всех тяжелое, но стабильное. Одному пострадавшему сделана операцию, сейчас готовится операция одному из подростков", - сказал Вьюшков.

По словам министра, в таком состоянии перевозить в Омск пострадавших нельзя, поэтому из областной клинической больницы и медико-хирургического центра в районную больницу выехали несколько специалистов, в том числе травматолог и нейрохирург.