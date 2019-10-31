В Приамурье арестовали подозреваемых в убийстве главы поселка Новобурейский

БЛАГОВЕЩЕНСК, 31 октября. /ТАСС/. Два подозреваемых в убийстве главы поселка Новобурейский Амурской области задержаны и арестованы. Об этом в четверг сообщили на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"В результате проведенных совместно с сотрудниками уголовного розыска следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, на основании результатов проведенных экспертиз по подозрению в совершении указанного преступления 30 октября 2019 года задержаны двое жителей поселка Новобурейский 33-х и 29 лет", - говорится в сообщении.

По ходатайству следователя Бурейским районным судом в отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тело главы поселка Новобурейский с признаками криминальной смерти было обнаружено 3 ноября 2017 года. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").