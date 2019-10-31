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На директора завода под Смоленском завели дело за неуплату налогов

Начальник производства паровых котлов должен 5,5 млн рублей

ТАСС, 31 октября. Директор компании по производству паровых котлов, расположенной в городе Сафоново Смоленской области, стал фигурантом уголовного дела из-за неуплаты налогов на сумму более 5,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ ("Неисполнение обязанностей налогового агента в крупном размере"). Директор открытого акционерного общества, осуществлявшего свою деятельность в сфере производства паровых котлов и другого оборудования в городе Сафоново, не перечислил в бюджет свыше 5,5 млн рублей налога на доходы с физических лиц, удержанного с работников", - говорится на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, задолженность по уплате налогов возникла в период с февраля 2018 по апрель 2019 года.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, речь идет о налоговых долгах компании "Поликрафт Энергомаш", входящего в международный энергетический промышленный холдинг Polykraft. Он объединяет ряд заводов - производителей котельного оборудования, проектно-конструкторских и инжиниринговых центров в России и Германии.

В 2017 году прокуратура Смоленской области проводила проверку на предприятии из-за долгов по зарплате перед 254 работниками на сумму более 26 млн рублей. Задолженность была погашена в 2018 году после направления исковых заявлений в суд.

Теги
РоссияСмоленская область
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