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В Москве из машины предпринимателя похитили почти 2,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Неизвестный украл почти 2,5 млн рублей из сумки предпринимателя, находившейся на заднем сидении его автомобиля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"В ОМВД обратился предприниматель и заявил о краже денег. Полицейские, прибыв по вызову, установили, что неизвестный из сумки, находившейся на заднем сиденье автомобиля Mazda, украл деньги в сумме 2 млн 450 тыс. рублей", - сказали в главке.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере").

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Россия
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