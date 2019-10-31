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Возбуждено дело о халатности властей Перми, игнорировавших жалобы по аварийному дому

За коммунальные услуги в этом доме регулярно платят лишь 10% жильцов

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников администрации города Перми, которые игнорировали жалобы жильцов на аварийное состояние дома по улице Ямпольской, а также требования суда и прокуратуры. Об этом в четверг сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону на своем сайте.

"В средствах массовой информации было распространено сообщение о том, что жилой дом, расположенный на улице Ямпольской в Кировском районе города Перми, находится в аварийном состоянии, а администрация Перми игнорирует не только жалобы граждан, но и судебные решения и требования прокуратуры. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовно дело по признакам преступления, предусмотренного ч . 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность")", - отмечается в сообщении.

Проведение доследственной проверки взял на контроль председатель СК РФ Александр Бастрыкин. По данным Следственного комитета, многоквартирный дом № 14 по улице Ямпольской в Перми, согласно заключению региональной инспекции государственного жилищного надзора, имеет признаки аварийности отдельных конструктивных элементов здания, что снижает уровень надежности здания, прочность, устойчивость строительных конструкций и оснований. Следователи пришли к выводу, что должностные лица администрации города Перми и Кировского района не организовывали обследование дома длительное время.

Как сообщила пресс-служба администрации Перми, это дом с низкой платежной дисциплиной за коммунальные услуги, всего 10% жильцов регулярно вносят платежи.

"В результате сложилась ситуация по недофинансированию дома с точки зрения текущего ремонта, что сказалось на общем состоянии здания и жилых помещений. После обрушения лестницы на первом этаже был установлен временный деревянный трап. В ближайшее время планируется провести откачку воды из подвала дома и капитально отремонтировать лестничный марш", - пояснила пресс-служба на своей странице в Facebook.

В сообщении также сказано, что до 1 ноября управление жилищных отношений заключит контракт на проведение обследования дома. Его планируют провести в ноябре, после этого заключение специалистов передадут в администрацию Кировского района для рассмотрения на заседании межведомственной комиссии.

Теги
РоссияПермский край
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