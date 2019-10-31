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Экс-чиновник в Пермском крае получил условный срок за разглашение гостайны

Также Игорь Стрункин не имеет права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с допуском к государственной тайне, сроком на один год

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил бывшего заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Стрункина к лишению свободы на два года условно за разглашение государственной тайны. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Чиновник, являясь секретоносителем, разгласил сведения, составляющие государственную тайну, доверенные ему по службе, должностному лицу аппарата Законодательного собрания Пермского края, не имеющему допуск к работе с закрытой информацией. И. Ю. Стрункин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении.

Также суд лишил его права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с допуском к государственной тайне сроком на один год.

Стрункин курировал в Министерстве территориальной безопасности Пермского края исполнение требований законодательства о мобилизационной готовности органов власти, в 2018 году он оставил эту должность.

Теги
РоссияПермский край
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