Экс-чиновник в Пермском крае получил условный срок за разглашение гостайны

ПЕРМЬ, 31 октября. /ТАСС/. Пермский краевой суд приговорил бывшего заместителя министра территориальной безопасности Пермского края Игоря Стрункина к лишению свободы на два года условно за разглашение государственной тайны. Об этом в четверг журналистам сообщила пресс-служба УФСБ России по региону.

"Чиновник, являясь секретоносителем, разгласил сведения, составляющие государственную тайну, доверенные ему по службе, должностному лицу аппарата Законодательного собрания Пермского края, не имеющему допуск к работе с закрытой информацией. И. Ю. Стрункин признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 283 УК РФ, с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении.

Также суд лишил его права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с допуском к государственной тайне сроком на один год.

Стрункин курировал в Министерстве территориальной безопасности Пермского края исполнение требований законодательства о мобилизационной готовности органов власти, в 2018 году он оставил эту должность.