Директор ДК в Новгородской области получила условный срок по делу о гибели ребенка

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 октября. /ТАСС/. Директор сельского ДК в Новгородской области, обвиняемая в халатности из-за которой погиб ребенок, получила два года условно. Солецкий районный суд огласил приговор женщине, руководившей учреждением в поселке Волот, на территории которого погиб 8-летний мальчик. Об этом в четверг сообщила журналистам прокуратура Новгородской области.

"Решением суда обвиняемой назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года", - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении директора Дома культуры в поселке Волот Новгородской области, обвиняемой в халатности, из-за которой погиб восьмилетний мальчик в канализационной яме на территории ДК, находилось на контроле центрального аппарата СК РФ. Гособвинение просило суд назначить директору ДК наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

В конце января 2019 года в поселке Волот в канализационной яме на территории местного Дома культуры было обнаружено тело восьмилетнего мальчика. Следственные органы возбудили уголовное дело, обвинение было предъявлено директору ДК. По версии следствия, обвиняемая не выполнила возложенные на нее обязанности по безопасному содержанию объекта канализации. Септик, в котором погиб ребенок, не был огорожен.