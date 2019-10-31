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Подозреваемый по делу о драке в вузе МВД в Нальчике признал вину

Полицейский находится под подпиской о невыезде

НАЛЬЧИК, 31 октября. /ТАСС/. Полицейский, подозреваемый в причинении смерти по неосторожности слушателю вуза МВД в Нальчике, дал подробные признательные показания. Об этом ТАСС сообщили в четверг в управлении СК России по Кабардино-Балкарии (КБР).

"Подозреваемый в причинении смерти по неосторожности слушателю филиала Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России дал подробные признательные показания. Допрошены все свидетели, в ближайшее время ожидается завершение производства экспертиз. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, следствие будет завершено в кратчайшие сроки", - сказал представитель ведомства.

ЧП случилось 18 октября. Между слушателями института произошла драка. Один из них получил травмы, от которых погиб.

Как сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Краснодарского университета МВД РФ, 12 сотрудников филиала привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после драки, в вузе проводится служебная проверка, которая уже выявила нарушения в области проведения воспитательных работ с учащимися.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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