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Прекращение дела против Ивана Голунова

Суд 1 ноября рассмотрит жалобу адвоката Голунова на бездействие следователя СК

Защита просит признать незаконными действия следователя, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в отношении журналиста

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 1 ноября рассмотрит жалобу адвоката журналиста "Медузы" Ивана Голунова на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие при рассмотрении сообщения о преступлении в отношении журналиста со стороны сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Басманный районный суд города Москвы в 11:00 мск 1 ноября рассмотрит жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ адвоката Бадамшина, в которой он просит признать незаконными действия (бездействие) следователя СК РФ, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в отношении Голунова И. В.", - сказала представитель суда.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что "дело Голунова с сентября перестало интересовать СК", а "проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских". Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.

Теги
РоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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