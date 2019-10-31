Суд 1 ноября рассмотрит жалобу адвоката Голунова на бездействие следователя СК

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы 1 ноября рассмотрит жалобу адвоката журналиста "Медузы" Ивана Голунова на следователя СК РФ за нарушения прав и бездействие при рассмотрении сообщения о преступлении в отношении журналиста со стороны сотрудников полиции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный районный суд города Москвы в 11:00 мск 1 ноября рассмотрит жалобу в порядке ст. 125 УПК РФ адвоката Бадамшина, в которой он просит признать незаконными действия (бездействие) следователя СК РФ, связанные с рассмотрением сообщения о преступлении в отношении Голунова И. В.", - сказала представитель суда.

Ранее адвокат Сергей Бадамшин рассказал ТАСС, что "дело Голунова с сентября перестало интересовать СК", а "проверка сообщения о преступлении в отношении Голунова в рамках переданного из ГСУ ГУ МВД России по Москве уголовного дела с материалами служебной проверки заволокичены и не привели к возбуждению уголовного дела в отношении полицейских". Защита просит признать незаконными действия старшего следователя по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК РФ по Москве Шачнева, который в нарушение правил не ознакомил Голунова и его защиту с уведомлением о передаче по подследственности из МВД в СК сообщения о преступлении в отношении журналиста. Также защита не была ознакомлена с материалами проверки по сообщению о преступлении сотрудников полиции в отношении Голунова. Кроме того, адвокат указал, что в результате проверки сообщения о преступлении в отношении журналиста не было принято решения о возбуждении уголовного дела, и просит суд обязать следователя устранить нарушения.