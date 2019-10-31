Суд продлил срок домашнего ареста экс-главе Минздрава Пензенской области

"Суд продлил срок домашнего ареста Стрючкова до 2 января включительно", - сказал собеседник агентства.

В конце апреля 2019 года Стрючков по собственному желанию покинул пост министра здравоохранения, который он занимал с 2012 года. В мае его задержали по обвинению в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, суд отправил его под домашний арест.