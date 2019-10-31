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Минобрнауки Коми выясняет обстоятельства смерти пятилетней девочки в детском саду

По информации местных СМИ, ребенок мог захлебнуться рвотными массами

ТАСС, 30 октября. Министерство образования, науки и молодежной политики Коми начало служебную проверку в связи со смертью пятилетнего ребенка в детском саду города Ухта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным местных СМИ, трагедия произошла 30 октября в детском саду №11: пятилетняя девочка, предположительно, во время тихого часа захлебнулась рвотными массами.

"По факту смерти ребенка инициирована проверка", - отметила представитель пресс-службы.

Информацию о смерти ребенка в детском саду ТАСС подтвердили и в пресс-службе республиканского управления СК РФ. Следователи также проводят проверку в связи со случившимся.

Теги
РоссияКоми
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