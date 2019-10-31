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Вологодский областной суд не нашел вины врача в гибели пятилетней пациентки

Ранее суд первой инстанции приговорил Алексея Смирнова к двум годам колонии-поселения

ВОЛОГДА, 31 октября. /ТАСС/. Вологодский областной суд в четверг отменил приговор суда нижестоящей инстанции для врача анестезиолога-реаниматолога Вологодской областной детской клинической больницы Алексея Смирнова. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

В октябре прошлого года городской суд Вологды признал Смирнова виновным в гибели пациента и приговорил его к двум годам колонии-поселения.

"Вологодский областной суд 31 октября 2019 года отменил приговор Вологодского городского суда от 8 октября 2018 года в отношении Алексея Смирнова, которым он был признан виновным в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ)", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее Смирнова обвиняли в том, что при оказании врачебной помощи пятилетней девочке, больной пневмонией, мужчина допустил ошибки, которые вызвали расстройство жизненно-важных функций организма пациентки. На следующий день после госпитализации ребенок умер.

Однако повторная комплексная судебно-медицинская экспертиза не установила причинно-следственной связи между действиями Смирнова и смертью девочки. Вологодский областной суд, заслушав доводы сторон, исследовав результаты повторной экспертизы, оправдал врача в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Теги
РоссияВологодская область
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