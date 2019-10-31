Девочка умерла во время тихого часа в детсаду Коми

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Ребенок умер во время тихого часа в детском саду города Ухта, возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили журналистам в четверг Следственном комитете РФ.

"Во время тихого часа умерла пятилетняя девочка. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", - говорится в сообщении СК на сайте ведомства.

По предварительным данным СК, девочка умерла из-за острого развития заболевания. "Это может свидетельствовать о ненадлежащем исполнении ответственными лицами своих обязанностей по выявлению заболевания у ребенка и оказанию ему своевременной медицинской помощи", - добавили в ведомстве.

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми проводит служебную проверку после ЧП.