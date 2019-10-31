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Астраханец фиктивно прописал в чужой квартире 175 иностранцев из шести стран

Мужчина указывал недостоверные сведения во всех документах, которые передавал в управление по вопросам миграции, чтобы невозможно было проконтролировать соблюдение закона иностранцами

АСТРАХАНЬ, 31 октября. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Астрахани, которого подозревают в фиктивной постановке на учет 175 человек из шести государств. Об этом сообщили в четверг журналистам в пресс-службе управления МВД по Астраханской области.

"Установлено, что с октября 2018 года по март 2019 года за денежное вознаграждение астраханец оформлял на регистрационный учет иностранцев в чужой пустующей квартире в Трусовском районе Астрахани. Фактически мужчина не собирался предоставлять гостям региона жилое помещение. Всего фигурант незаконно поставил на учет 175 граждан из Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Ирана и Гвинеи-Бисау", - уточнили в пресс-службе.

По данным полиции, злоумышленник указывал во всех документах, которые передавал в управление по вопросам миграции, недостоверные сведения. Таким образом, соответствующие органы не могли осуществлять контроль за соблюдением иностранцами миграционного законодательства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в РФ").

Теги
АзербайджанТаджикистанУзбекистанИранГвинея-БисауРоссияАстраханская область
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