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В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

Злоумышленник находился в нетрезвом состоянии
Описание
© Алексей Орлов/nao24.ru

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что нападавший задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии. 

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении работников детского сада и сотрудников частного охранного предприятия.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Теги
РоссияНенецкий автономный округ
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Источник: убивший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре мужчина ранее не был судим
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