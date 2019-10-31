В Нарьян-Маре мужчина убил ребенка в детском саду

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Нетрезвый мужчина ворвался с ножом и убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре во время тихого часа. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что нападавший задержан на месте преступления. Им оказался 36-летний местный житель, который находился в нетрезвом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении работников детского сада и сотрудников частного охранного предприятия.

Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа. Следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.