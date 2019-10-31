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Следствие проверит работу ЧОП в детском саду в Нарьян-Маре, где убили ребенка

По словам собеседника агентства, мужчина смог пройти в детсад беспрепятственно, его никто не остановил

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Следствие начнет проверку частного охранного предприятия (ЧОП), которое охраняло детский сад в Нарьян-Маре, где мужчина убил ребенка во время тихого часа. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Данный детский сад находится под охраной ЧОП, он будет проверен правоохранительными органами, после чего будет принято решение по лишении лицензии", - сказал собеседник агентства, отметив, что экипаж Росгвардии после сигнала на место происшествия прибыл вовремя.

По словам собеседника, мужчина смог пройти в детсад беспрепятственно, его никто не остановил.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ТАСС сообщили, что в четверг днем в Нарьян-Маре 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения ворвался с ножом в детский сад и убил 6-летнего мальчика во время тихого часа. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детсаду.

Мужчина задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Теги
Россия
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Источник: убивший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре мужчина ранее не был судим
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