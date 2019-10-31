Источник: убивший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре мужчина ранее не был судим

ТАСС, 31 октября. Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре ранее не был судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Подозреваемый не состоял на учете в полиции, ранее он не был судим", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что следствие проверит частное охранное предприятие, которое охраняло этот детсад. По информации источника, мужчина прошел в сад беспрепятственно.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ТАСС сообщили, что в четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детсаду.

Мужчина задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте.