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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
Обновлено 

Источник: убивший ребенка в детском саду в Нарьян-Маре мужчина ранее не был судим

Подозреваемый пройдет психолого-психиатрическую экспертизу
' ТАСС/СК России/Ruptly'

ТАСС, 31 октября. Подозреваемый в убийстве ребенка в детском саду в Нарьян-Маре ранее не был судим. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Подозреваемый не состоял на учете в полиции, ранее он не был судим", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что мужчине будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Ранее сообщалось, что следствие проверит частное охранное предприятие, которое охраняло этот детсад. По информации источника, мужчина прошел в сад беспрепятственно.

В пресс-службе Следственного комитета РФ ТАСС сообщили, что в четверг днем 36-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, во время тихого часа ворвался с ножом в детский сад и убил шестилетнего мальчика. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего. Также возбуждены дела о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в отношении должностных лиц и частного охранного предприятия, не обеспечивших безопасность детей в детсаду.

Мужчина задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте.

Теги
РоссияНенецкий автономный округРасследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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Расследование убийства в детском саду в Нарьян-Маре
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